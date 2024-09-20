CATI

Catizen, Telegram'da eğlenceli etkileşimleri TON ve Mantle'ın gücüyle birleştiren benzersiz, kedi temalı bir sosyal eğlence ekosistemidir. Devrim niteliğinde bir oyun botu olan Catizen, yalnızca Web3'e erişimi basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda mobil ödemeleri sorunsuz hâle getirerek kullanıcıların merkeziyetsiz dünyada etkileşim kurma biçimini dönüştürür. Dahası, Catizen oyuncuları tokenlerle ödüllendiren ve Web3 oyununda bir yenilik olan “OYNA-AİRDROP KAZAN” modelini benimser.

Kripto AdıCATI

SıralamaNo.706

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.77%

Dolaşımdaki Arz371,987,574

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.3719%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.29322,2024-09-20

En Düşük Fiyat0.03656611557737947,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

Sektör

Sosyal Medya

