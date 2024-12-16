CAT

Simon's Cat Token, ikonik Simon's Cat markasının tam IP haklarıyla desteklenen, resmi olarak onaylanmış meme coindir. Simon Tofield tarafından yaratılan sevilen İngiliz animasyon dizisinden doğan Simon's Cat, resmi YouTube kanalında 1,6 milyardan fazla ve çeşitli sosyal ağlarda da çok daha fazla izlendi.

Kripto AdıCAT

SıralamaNo.661

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz7,566,695,182,443.552

Maksimum Arz9,000,000,000,000

Toplam Arz8,098,240,378,346.587

Dolaşım Oranı0.8407%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000068714136044313,2024-12-16

En Düşük Fiyat0.000003094289566009,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

