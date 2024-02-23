CAU

Canxium, arz ve talep dinamikleri etrafında dönen ve benzersiz bir ekonomik model sunan çığır açan bir blok zinciri platformudur. Canxium'u diğerlerinden ayıran en önemli özellik, yenilikçi çevrimdışı madencilik konseptidir. Maksimum $CAU arzı için belirlenmiş bir sınır yoktur. Coinlerin piyasa talebine göre çıkarıldığı talep odaklı bir yaklaşım benimsemektedir.

Kripto AdıCAU

SıralamaNo.2664

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.88%

Dolaşımdaki Arz1,231,980

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,413,066.80312162

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği21.283697721673946,2024-02-23

En Düşük Fiyat0.2348171122408655,2025-11-27

Herkese Açık Blok ZinciriCAU

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.