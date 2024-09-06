CA

Coupon Assets (CA), Mart 2018'de piyasaya sürülen ve RADAR LAB (ABD) tarafından başlatılan bir platform coinidir. CA token dolaşım değeri, finansal niteliklere, tahvillere ve sahte karşıtı kaynaklı finansal piyasaya dayalı yüksek likiditeye sahip bir kripto dijital varlıktır (bir öz sermaye token varlığı)!

Kripto AdıCA

SıralamaNo.1596

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.69%

Dolaşımdaki Arz9,671,260

Maksimum Arz270,000,000

Toplam Arz270,000,000

Dolaşım Oranı0.0358%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.7091320800046876,2024-11-01

En Düşük Fiyat0.1615430304068605,2024-09-06

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.


