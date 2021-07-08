CBK

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Kripto AdıCBK

SıralamaNo.548

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)9.63%

Dolaşımdaki Arz99,187,817

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0.9918%

Arz Tarihi2021-07-08 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği16.31319095,2021-04-02

En Düşük Fiyat0.34298770934141204,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.


