CELR

Celer Network, yalnızca ödeme işlemleri için değil, aynı zamanda genelleştirilmiş zincir dışı akıllı sözleşmelere hızlı, kolay ve güvenli zincir dışı işlemler sağlayan lider bir Layer 2 ölçeklendirme platformudur. Herkesin zincir dışı ölçeklendirme teknikleri ve teşvik uyumlu kripto ekonomideki yenilikler aracılığıyla yüksek düzeyde ölçeklenebilir, merkeziyetsiz uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasını, çalıştırmasını ve kullanmasını sağlar.

Kripto AdıCELR

SıralamaNo.547

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz7,803,424,106.9912

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.7803%

Arz Tarihi2019-03-19 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.0067 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.19869033851597,2021-09-26

En Düşük Fiyat0.00101410762651,2020-03-16

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaCeler Network, yalnızca ödeme işlemleri için değil, aynı zamanda genelleştirilmiş zincir dışı akıllı sözleşmelere hızlı, kolay ve güvenli zincir dışı işlemler sağlayan lider bir Layer 2 ölçeklendirme platformudur. Herkesin zincir dışı ölçeklendirme teknikleri ve teşvik uyumlu kripto ekonomideki yenilikler aracılığıyla yüksek düzeyde ölçeklenebilir, merkeziyetsiz uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasını, çalıştırmasını ve kullanmasını sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.