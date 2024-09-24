CFN

Cockfight Network platformunun oyun ve bahis sistemi, mevcut horoz dövüşlerinin sorunlarını çözmek, şeffaf ve güvenli bir oyun ve bahis ortamı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu sistem, blok zinciri teknolojisi aracılığıyla bahislerin şeffaflığını güvence altına alır ve kullanıcılar bahis sonuçlarına göre ödüller alır.

Kripto AdıCFN

SıralamaNo.5426

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz974,819

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.300611418675181,2024-09-24

En Düşük Fiyat0.005897021305174457,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriGMMT

