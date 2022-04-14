CGN

Cygnus, yaratıcı ekonomisini desteklemek için zincir üstü ve zincir dışı varlıkları birleştirmek üzere tasarlanmış modüler bir gerçek getiri katmanı ve ilk Web3 Instagram Uygulama Katmanıdır. Ağ, Cygnus Omnichain Likidite Doğrulama Sistemi'ni (LVS) kullanarak EVM ve EVM dışı ekosistemlerde ölçeklenebilir, güvenli ve verimli likidite doğrulama ve stake etme altyapısı sağlar. Bu çerçeve, katılımcılar için sürdürülebilir stake getirileri, LVS ücretleri ve ekosistem teşviklerini kolaylaştırır.

Kripto AdıCGN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaCygnus, yaratıcı ekonomisini desteklemek için zincir üstü ve zincir dışı varlıkları birleştirmek üzere tasarlanmış modüler bir gerçek getiri katmanı ve ilk Web3 Instagram Uygulama Katmanıdır. Ağ, Cygnus Omnichain Likidite Doğrulama Sistemi'ni (LVS) kullanarak EVM ve EVM dışı ekosistemlerde ölçeklenebilir, güvenli ve verimli likidite doğrulama ve stake etme altyapısı sağlar. Bu çerçeve, katılımcılar için sürdürülebilir stake getirileri, LVS ücretleri ve ekosistem teşviklerini kolaylaştırır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.