CHAT

Solchat, Solana blok zinciri üzerine kurulu, Web2'ye benzer, ancak Web3 ortamında metin, ses ve video görüşmeleri sunan bir iletişim protokolüdür. Solana'nın düşük gaz ücretlerini kullanır ve mesajları ve grup sohbetlerini zincir üzerinde saklar. Güvenliği artırmak için WebRTC aracılığıyla şifrelenmiş etkileşimler ve eşler arası sesli/görüntülü aramalar ile gizlilik bir önceliktir.

Kripto AdıCHAT

SıralamaNo.2165

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.82%

Dolaşımdaki Arz8,043,460

Maksimum Arz0

Toplam Arz8,999,983

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği19.679782488613803,2024-03-18

En Düşük Fiyat0.00506354172811015,2024-02-12

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaSolchat, Solana blok zinciri üzerine kurulu, Web2'ye benzer, ancak Web3 ortamında metin, ses ve video görüşmeleri sunan bir iletişim protokolüdür. Solana'nın düşük gaz ücretlerini kullanır ve mesajları ve grup sohbetlerini zincir üzerinde saklar. Güvenliği artırmak için WebRTC aracılığıyla şifrelenmiş etkileşimler ve eşler arası sesli/görüntülü aramalar ile gizlilik bir önceliktir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.