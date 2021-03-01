CHEX

Chintai, lisanslı ve düzenlenmiş bir tokenizasyon platformudur. Yenilikçi $CHEX token ile güçlendirilen Chintai, gerçek dünya varlıklarını zincire taşımak için uyumlu, tek noktadan bir çözüm sunar.

Kripto AdıCHEX

SıralamaNo.569

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.06%

Dolaşımdaki Arz998,902,569.994245

Maksimum Arz0

Toplam Arz998,921,859.9141212

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.8025739225864136,2024-12-17

En Düşük Fiyat0.00274259,2021-03-01

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaChintai, lisanslı ve düzenlenmiş bir tokenizasyon platformudur. Yenilikçi $CHEX token ile güçlendirilen Chintai, gerçek dünya varlıklarını zincire taşımak için uyumlu, tek noktadan bir çözüm sunar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.