CHIRP

Chirp: Her Şeyi Her Yere Bağlıyor. Chirp, Nesnelerin İnterneti (IoT) için iki temel bileşene dayanan kapsamlı bir ekosistemdir: Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağı (DePIN) ve tümü Sui blok zinciri üzerine inşa edilmiş güçlü bir IoT platformu.

Kripto AdıCHIRP

SıralamaNo.1777

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.23%

Dolaşımdaki Arz74,993,028

Maksimum Arz300,000,000

Toplam Arz79,781,464

Dolaşım Oranı0.2499%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2987247302799139,2025-01-20

En Düşük Fiyat0.022689957372201676,2025-04-07

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

HakkındaChirp: Her Şeyi Her Yere Bağlıyor. Chirp, Nesnelerin İnterneti (IoT) için iki temel bileşene dayanan kapsamlı bir ekosistemdir: Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağı (DePIN) ve tümü Sui blok zinciri üzerine inşa edilmiş güçlü bir IoT platformu.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.