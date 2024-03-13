CHMPZ

Chimpzee, insanların pasif gelir elde ederken aynı zamanda hayvanları kurtarmaları ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeleri için üç yol sunan ilk Web3 projesidir. Yeni Chimpzee yeşil girişimi, Dünya'nın doğal çevresini korumayı önemli ölçüde vurgulamaktadır. Kamu bilincini artırmayı ve insanların nesli tükenmekte olan türlere yardım eden ve iklim değişikliğiyle mücadele eden hayır kurumlarına katkıda bulunma yöntemlerinde devrim yaratmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıCHMPZ

SıralamaNo.4174

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz20,000,000,000

Toplam Arz20,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000313060964116664,2024-03-13

En Düşük Fiyat0.000004381595420614,2025-03-17

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaChimpzee, insanların pasif gelir elde ederken aynı zamanda hayvanları kurtarmaları ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeleri için üç yol sunan ilk Web3 projesidir. Yeni Chimpzee yeşil girişimi, Dünya'nın doğal çevresini korumayı önemli ölçüde vurgulamaktadır. Kamu bilincini artırmayı ve insanların nesli tükenmekte olan türlere yardım eden ve iklim değişikliğiyle mücadele eden hayır kurumlarına katkıda bulunma yöntemlerinde devrim yaratmayı amaçlamaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.