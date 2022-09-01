CHO

Choise.com, DeFi ürünlerinin kullanımını basitleştiren, süreci kolay, güvenilir ve kusursuz hale getiren dünyanın ilk MetaFi ekosistemidir.

Kripto AdıCHO

SıralamaNo.1959

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz465,196,040.3982

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.3832510706380847,2022-09-01

En Düşük Fiyat0.002265233600727411,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaChoise.com, DeFi ürünlerinin kullanımını basitleştiren, süreci kolay, güvenilir ve kusursuz hale getiren dünyanın ilk MetaFi ekosistemidir.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
CHO/USDT
Choise.com
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (CHO)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
