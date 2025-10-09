CHPD

ChirpPad, fonlamayı ve sosyal izleme için benzersiz bir protokolü birleştiren, deflasyonist bir token modeline sahip bir SocialFi launchpad'dir.

Kripto AdıCHPD

SıralamaNo.8787

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2117408.297728792,2025-10-09

En Düşük Fiyat0.000000000000000001,2025-10-11

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaChirpPad, fonlamayı ve sosyal izleme için benzersiz bir protokolü birleştiren, deflasyonist bir token modeline sahip bir SocialFi launchpad'dir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.