Chromia, yatay ölçeklendirme ile paralel işlemleri destekleyebilen ve veri odaklı bir Katman 1 platformudur. Yüksek performanslı oyunlar veya yapay zeka uygulamaları için uygundur. Yatırma işlemleri ERC20 ve FT4 formatlarında yapılabilmektedir. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

Kripto AdıCHR

SıralamaNo.448

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.51%

Dolaşımdaki Arz849,131,914.378197

Maksimum Arz978,064,789

Toplam Arz849,131,914.378197

Dolaşım Oranı0.8681%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.4996914759745297,2021-11-20

En Düşük Fiyat0.00852539841207,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriCHROMIA

