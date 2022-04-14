CIRRCA

Cirrca, hisse senetleri, emtialar, kripto ve diğer gerçek dünya varlıkları dâhil olmak üzere tokenize edilmiş varlıkların stake edilmesini sağlayarak esnek pasif getiri ve ödüllerin elde edilmesini mümkün kılar.

Kripto AdıCIRRCA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

