CKB

"Nervos Network, günümüzde Bitcoin ve Ethereum gibi blok zincirlerinin karşılaştığı en büyük zorlukları çözen açık kaynaklı halka açık blok zinciri ekosistemi ve protokoller topluluğudur. Nervos CKB (Ortak Bilgi Tabanı), Nervos Network'ün katman 1, iş kanıtı halka açık blok zinciri protokolüdür. Herhangi bir kripto varlığın Bitcoin'in güvenliği, değişmezliği ve izin gerektirmeyen doğasıyla saklamaya izin verirken, akıllı sözleşmeleri, katman 2 ölçeklendirmeyi mümkün kılar ve ""değer deposu"" kripto-ekonomik tasarımı ve yerel tokeni CKByte aracılığıyla toplam ağ değerini yakalar."

Kripto AdıCKB

SıralamaNo.243

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz48,020,580,478.31067

Maksimum Arz∞

Toplam Arz48,771,564,097.08908

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2019-11-14 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.01 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.04412336,2021-03-31

En Düşük Fiyat0.001796930830613934,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

