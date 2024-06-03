CLASHUB

Clashub, piyasaya sürülen veya çıkacak olan tüm NFT koleksiyonları için token ekonomisinde bir Oyna Kazan sistemi sunabilen bir NFT kart oyunudur. Clashub algoritması, oyuncuların sahip olduğu NFT'leri, NFT'ler onaylı bir koleksiyona aitse Clashub içinde kullanılabilecek oyun kartlarına dönüştürür. Oyuncular bu kartları kullanarak rakipleriyle savaşır ve CLASH Tokenleri kazanabilir.

Kripto AdıCLASHUB

SıralamaNo.2544

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz528,876,716

Maksimum Arz900,000,000

Toplam Arz900,000,000

Dolaşım Oranı0.5876%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.026975612460007094,2024-06-03

En Düşük Fiyat0.000536016054711468,2025-05-19

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

