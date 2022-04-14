CLGO

Calgo token, kripto alanındaki günlük perakende yatırımcılara premium hedge fonu ve alım satım şirketi stratejileri getiren Calgo Uygulaması ile sinerji yaratmak için tasarlanmıştır. Uygulama, verim çiftçiliğine bir alternatif olarak, kripto piyasasının doğasında bulunan benzersiz verimsizliklerden yararlanarak kâr sağlayan bir saklama platformu sunmaktadır.

Kripto AdıCLGO

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

