Sanctum, Solana'da Likit Staking Tokenlerinin (LST'ler) alım satımında ve kullanımında devrim yaratmak için tasarlanmış bir blok zinciri platformudur. Sıfır işlem farkıyla gerçekleştirilen işlemler ve gelişmiş likidite seçenekleri için bir pazar yeri sağlar. Yerel tokeni CLOUD, LST yatırımcıları ve traderları için likidite ve getiri fırsatlarını artırmayı amaçlayarak düşük işlem ücretlerini, staking ödüllerini ve premium özelliklere erişimi kolaylaştırır.

Kripto AdıCLOUD

SıralamaNo.3783

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6255637778694625,2024-11-14

En Düşük Fiyat0.0642743829016567,2025-05-07

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

