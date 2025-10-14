CLO

Yei Finance (Clovis), parçalanmış sermayeyi anahtar teslim zincirler arası DEX, para piyasası ve köprü ile herhangi bir ağ ve herhangi bir varlık için talep üzerine küresel likidite ile yeniden birleştiren bir likidite soyutlama katmanıdır. Yeni geliştirilen mimari, likidite sağlayıcılar için daha yüksek getiri ( borç verme + swap ücretleri + köprü) ve ağlar arası kullanıcılar için neredeyse anında köprüleme likiditesi sağlar.

Kripto AdıCLO

SıralamaNo.601

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.56%

Dolaşımdaki Arz129,100,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,999,998.3

Dolaşım Oranı0.1291%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.8181801424739548,2025-10-15

En Düşük Fiyat0.1461711757322115,2025-10-14

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaYei Finance (Clovis), parçalanmış sermayeyi anahtar teslim zincirler arası DEX, para piyasası ve köprü ile herhangi bir ağ ve herhangi bir varlık için talep üzerine küresel likidite ile yeniden birleştiren bir likidite soyutlama katmanıdır. Yeni geliştirilen mimari, likidite sağlayıcılar için daha yüksek getiri ( borç verme + swap ücretleri + köprü) ve ağlar arası kullanıcılar için neredeyse anında köprüleme likiditesi sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.