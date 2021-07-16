CLV

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

Kripto AdıCLV

SıralamaNo.1108

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.10%

Dolaşımdaki Arz1,224,140,929

Maksimum Arz

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2021-07-16 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.16773807,2021-08-31

En Düşük Fiyat0.006990935866179866,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaClover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

CLV/USDT
Clover Finance
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (CLV)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
