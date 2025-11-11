CMC20

The CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) is a liquid index token powered by Reserve that tracks the CoinMarketCap 20 Index. The CMC20 Index is a benchmark designed to measure the performance of the top 20 cryptocurrency projects by market capitalization, as ranked by CoinMarketCap. It excludes stablecoins (i.e. USDT), tokens that are pegged to other crypto assets (i.e. WBTC or stETH), and assets with limited investability (e.g. potential litigation risk, or limited circulating liquidity). The index represents the broader cryptocurrency market while providing insight into the performance of a diverse set of digital assets.

Kripto AdıCMC20

SıralamaNo.8894

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4,659.18%

Dolaşımdaki Arz34,224.56693739

Maksimum Arz

Toplam Arz34,224.56693739

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği210.53539965828614,2025-11-11

En Düşük Fiyat170.55229919953078,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin.
CMC20/USDT
CMC 20 Index DTF
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (CMC20)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
