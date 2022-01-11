CNG

Changer, kullanıcıların 10.000'den fazla dijital varlık arasında sorunsuz bir şekilde zincirler arası swap yapmasına olanak tanır. CeFi ve DeFi'nin en iyi parçalarını birleştiren Changer, tüm kullanıcılar için kripto paranın tek adresi olmayı amaçlıyor.

Kripto AdıCNG

SıralamaNo.4757

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz200,000,000

Toplam Arz200,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.7022420537018343,2022-01-11

En Düşük Fiyat0.002182786033446447,2024-09-19

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaChanger, kullanıcıların 10.000'den fazla dijital varlık arasında sorunsuz bir şekilde zincirler arası swap yapmasına olanak tanır. CeFi ve DeFi'nin en iyi parçalarını birleştiren Changer, tüm kullanıcılar için kripto paranın tek adresi olmayı amaçlıyor.

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

CNG/USDT
Changer
CNG/USDT
