COAI

ChainOpera AI, topluluk tarafından birlikte oluşturulan ve birlikte işletilen yapay zekâ aracılarından oluşan bir ağ aracılığıyla işbirlikçi zekâyı güçlendirir. Bir Süper Yapay Zekâ uygulaması ve yapay zekâ aracılarının tasarlanması, dağıtılması ve kullanımı için yaratıcı ekonomiyi destekleyen; dağıtık GPU'lar üzerinde aracı merkezli model eğitimi ve çıkarımı sağlayan; doğrulanabilir mülkiyet, atıf ve şeffaf katılım için yapay zekâ odaklı bir blok zinciri üzerine inşa edilmiştir. ChainOpera, kullanıcıları, geliştiricileri ve altyapı sağlayıcılarını ortak katılım mekanizmaları aracılığıyla hizalayarak zekânın oluşturulma ve paylaşılma şeklini dönüştürür, böylece açık ve iş birlikçi yapay zekâ çağının başlamasını sağlar.

Kripto AdıCOAI

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaChainOpera AI, topluluk tarafından birlikte oluşturulan ve birlikte işletilen yapay zekâ aracılarından oluşan bir ağ aracılığıyla işbirlikçi zekâyı güçlendirir. Bir Süper Yapay Zekâ uygulaması ve yapay zekâ aracılarının tasarlanması, dağıtılması ve kullanımı için yaratıcı ekonomiyi destekleyen; dağıtık GPU'lar üzerinde aracı merkezli model eğitimi ve çıkarımı sağlayan; doğrulanabilir mülkiyet, atıf ve şeffaf katılım için yapay zekâ odaklı bir blok zinciri üzerine inşa edilmiştir. ChainOpera, kullanıcıları, geliştiricileri ve altyapı sağlayıcılarını ortak katılım mekanizmaları aracılığıyla hizalayarak zekânın oluşturulma ve paylaşılma şeklini dönüştürür, böylece açık ve iş birlikçi yapay zekâ çağının başlamasını sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.