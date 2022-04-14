COA

Alliance Games, oyunların nasıl oluşturulduğunu, barındırıldığını ve para kazanıldığını yeniden tanımlamak için Yapay Zekâ destekli oyun oluşturma, blok zinciri entegre çok oyunculu ağ ve dağınık işçi düğüm sistemini birleştiren merkeziyetsiz bir ağdır. Yerel token olan $COA, tüm ekosistemi besler; geliştiriciler tarafından altyapıya erişmek için, düğüm operatörleri tarafından ödül kazanmak ve kullanıcılar tarafından stake etmek, yönetmek ve premium özelliklerin kilidini açmak için kullanılır.

Kripto AdıCOA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz2,000,000,000

Toplam Arz2,000,000,002

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaAlliance Games, oyunların nasıl oluşturulduğunu, barındırıldığını ve para kazanıldığını yeniden tanımlamak için Yapay Zekâ destekli oyun oluşturma, blok zinciri entegre çok oyunculu ağ ve dağınık işçi düğüm sistemini birleştiren merkeziyetsiz bir ağdır. Yerel token olan $COA, tüm ekosistemi besler; geliştiriciler tarafından altyapıya erişmek için, düğüm operatörleri tarafından ödül kazanmak ve kullanıcılar tarafından stake etmek, yönetmek ve premium özelliklerin kilidini açmak için kullanılır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.