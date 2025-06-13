COCA

COCA, gözetimsiz bir banka kartına sahip dünyanın ilk MPC Cüzdanıdır. Gözetimsiz Güvenlik: Kullanıcıların geleneksel saklama hizmetleriyle ilişkili riskler olmaksızın dijital varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlar. Küresel Kullanılabilirlik: COCA'nın banka kartları dünya çapında kabul görmektedir ve kullanıcılara kriptolarını dünya çapında 40 milyondan fazla işyerinde itibari para birimi gibi harcama olanağı sağlar.

Kripto AdıCOCA

SıralamaNo.3943

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.7435480621306099,2025-11-22

En Düşük Fiyat0.09754142261770773,2025-06-13

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

COCA, gözetimsiz bir banka kartına sahip dünyanın ilk MPC Cüzdanıdır. Gözetimsiz Güvenlik: Kullanıcıların geleneksel saklama hizmetleriyle ilişkili riskler olmaksızın dijital varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlar. Küresel Kullanılabilirlik: COCA'nın banka kartları dünya çapında kabul görmektedir ve kullanıcılara kriptolarını dünya çapında 40 milyondan fazla işyerinde itibari para birimi gibi harcama olanağı sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
