CogniToken AI, temel olarak "bilişsel bilim" tarafından yönlendirilen son teknoloji bir yapay zeka platformudur ve adı, akıllı karar verme ve otonom öğrenme yeteneği aracılığıyla insan-bilgisayar etkileşim senaryolarını optimize etmeyi amaçlayan insan bilişsel sürecinin derinlemesine simülasyonundan gelir.

Kripto AdıCOG

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz20,000,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2025-06-22 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.2 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

