COM3

Comput3, Solana Tabanlı bir GPU altyapı platformudur. Uygulamaların, Aracıların ve ekiplerin her tür GPU'ya ve Açık Kaynak LLM modeline yalnızca bir Phantom oturum açma ile erişmesine olanak tanır. Bir API anahtarı aracılığıyla geliştiriciler GPU'yu çıkarım, Görüntü, Video ve Özel Modelleri Çalıştırmak için kullanabilir. COM3 token, GPU zamanı veya çıkarıma erişim için stake etmek üzere kullanılır. Şu anda bir GPU ağı ve Marketplace oluşturulmaktadır.

Kripto AdıCOM3

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,003

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaComput3, Solana Tabanlı bir GPU altyapı platformudur. Uygulamaların, Aracıların ve ekiplerin her tür GPU'ya ve Açık Kaynak LLM modeline yalnızca bir Phantom oturum açma ile erişmesine olanak tanır. Bir API anahtarı aracılığıyla geliştiriciler GPU'yu çıkarım, Görüntü, Video ve Özel Modelleri Çalıştırmak için kullanabilir. COM3 token, GPU zamanı veya çıkarıma erişim için stake etmek üzere kullanılır. Şu anda bir GPU ağı ve Marketplace oluşturulmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.