Cookie DAO, en büyük yapay zekâ ajansları endeksi ve yapay zekâ ile insanlar için bir veri katmanıdır. Kripto paranın ilk YZ Ajansları endeksi olan cookie.fun'ı yaratarak yatırımcılara ve trader'lara YZ ajansları piyasası hakkında üst düzey bir genel bakış sunmuştur. Bilinçli ve hedefli yatırımlara olanak tanıyan veriler sağlayarak yüzlerce yeni yapay zekâ ajansına körü körüne yatırım yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Gerçek zamanlı analizler, yatırımcıların yatırım yapmak veya gerçek zamanlı olarak piyasa ve hassasiyet değişimlerini tespit etmek için en umut verici ajansları lazerle seçmeleri için güçlü karar vermeyi daha kolay ve daha güvenli hâle getirir. 7 TB'lık canlı veri akışına dayanan Cookie DAO, yapay zekâ ajansları odaklı gerçeklik için birincil altyapıyı oluşturuyor. Cookie DAO, tüm YZ ajanslarının canlı verilerini toplayan ve endeksleyen, bunları insan ve YZ dostu formatlarda (endeks gösterge tabloları ve ajans API'leri) sunan piyasadaki ilk projedir. Cookie DAO, artan miktarda YZ ajansı verisini toplamaya ve endekslemeye devam edeceğini garanti eden $COOKIE token tarafından desteklenmektedir. Cookie.fun dizininin token kapılı bölümlerine erişim sağlayan bir fayda tokenidir ve Cookie DAO API'lerine bağlanan ajanslar için gereklidir.

Kripto AdıCOOKIE

SıralamaNo.645

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.46%

Dolaşımdaki Arz647,924,806

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,893,414

Dolaşım Oranı0.6479%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.7651890453845342,2025-01-10

En Düşük Fiyat0.02001704075014387,2024-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

