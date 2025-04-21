CORAL

CORAL, yapay zekâ aracısı iş birliği için altyapı katmanı olan Coral Protocol'ün yerel tokenidir. Coral, aracıların çerçeveler arasında iletişim kurmasını, koordinasyonunu ve işlem yapmasını sağlar. CORAL, aracılar arası ödemeleri, oturum yürütmeyi ve itibar puanlamasını destekleyerek, akıllı aracıların özerk bir şekilde birlikte çalıştığı merkeziyetsiz bir ekosistem oluşturur.

Kripto AdıCORAL

SıralamaNo.1082

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz8,553,556,561

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,999,990,867

Dolaşım Oranı0.8553%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.003473618541638876,2025-05-13

En Düşük Fiyat0.000135919811200229,2025-04-21

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaCORAL, yapay zekâ aracısı iş birliği için altyapı katmanı olan Coral Protocol'ün yerel tokenidir. Coral, aracıların çerçeveler arasında iletişim kurmasını, koordinasyonunu ve işlem yapmasını sağlar. CORAL, aracılar arası ödemeleri, oturum yürütmeyi ve itibar puanlamasını destekleyerek, akıllı aracıların özerk bir şekilde birlikte çalıştığı merkeziyetsiz bir ekosistem oluşturur.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
CORAL/USDT
Coral Protocol
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (CORAL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
