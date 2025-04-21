CORAL

CORAL, yapay zekâ aracısı iş birliği için altyapı katmanı olan Coral Protocol'ün yerel tokenidir. Coral, aracıların çerçeveler arasında iletişim kurmasını, koordinasyonunu ve işlem yapmasını sağlar. CORAL, aracılar arası ödemeleri, oturum yürütmeyi ve itibar puanlamasını destekleyerek, akıllı aracıların özerk bir şekilde birlikte çalıştığı merkeziyetsiz bir ekosistem oluşturur.

Kripto AdıCORAL

SıralamaNo.1082

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz8,553,556,561

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,999,990,867

Dolaşım Oranı0.8553%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.003473618541638876,2025-05-13

En Düşük Fiyat0.000135919811200229,2025-04-21

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

