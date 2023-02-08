CORE

Core, EVM Uyumlu bir L1 zinciridir. Yetkilendirilmiş BTC madenciliği karması ve yetkilendirilmiş Proof of Stake kombinasyonunu kullanarak ağı koruyan "Satoshi Plus" adlı yeni fikir birliği mekanizması tarafından güvence altına alınmıştır. Core, Bitcoin'in merkeziyetsiz olması ve güvenliği ile bir EVM zincirinin oluşturulabilirliğini sağlar. Blok zincirinin üçlü çelişkisini çözer.

Kripto AdıCORE

SıralamaNo.196

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.86%

Dolaşımdaki Arz1,018,845,180.7449088

Maksimum Arz2,100,000,000

Toplam Arz2,093,769,839.0352812

Dolaşım Oranı0.4851%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği6.468239711847785,2023-02-08

En Düşük Fiyat0.10951924466669746,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriCORE

HakkındaCore, EVM Uyumlu bir L1 zinciridir. Yetkilendirilmiş BTC madenciliği karması ve yetkilendirilmiş Proof of Stake kombinasyonunu kullanarak ağı koruyan "Satoshi Plus" adlı yeni fikir birliği mekanizması tarafından güvence altına alınmıştır. Core, Bitcoin'in merkeziyetsiz olması ve güvenliği ile bir EVM zincirinin oluşturulabilirliğini sağlar. Blok zincirinin üçlü çelişkisini çözer.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
