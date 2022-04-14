COS

Contentos, içerik oluşturma, doğrulama ve dağıtım süreçlerini blok zinciri teknolojisi aracılığıyla devrim niteliğinde dönüştüren, merkeziyetsiz küresel bir içerik ekosistemidir. Contentos'un temelinde, Contentos ana ağıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş bir Web3 video platformu olan COS.TV yer alır. Dünya genelinde aylık 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan canlı bir topluluğa ev sahipliği yapan COS.TV, içerik üreticilerine videolarının NFT'sini üretme, ödül kazanma ve sadık takipçileriyle doğrudan etkileşime geçme imkânı sunar.

Kripto AdıCOS

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz9,900,474,904

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaContentos, içerik oluşturma, doğrulama ve dağıtım süreçlerini blok zinciri teknolojisi aracılığıyla devrim niteliğinde dönüştüren, merkeziyetsiz küresel bir içerik ekosistemidir. Contentos'un temelinde, Contentos ana ağıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş bir Web3 video platformu olan COS.TV yer alır. Dünya genelinde aylık 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan canlı bir topluluğa ev sahipliği yapan COS.TV, içerik üreticilerine videolarının NFT'sini üretme, ödül kazanma ve sadık takipçileriyle doğrudan etkileşime geçme imkânı sunar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.