COW

CoW Protokolü, fiyat bulma mekanizması olarak toplu açık artırmalardan yararlanan tamamen izin gerektirmeyen bir alım satım protokolüdür. CoW Protokolü, ihtiyaç duyulduğunda mevcut tüm zincir üstü likiditeden yararlanmanın yanı sıra, İsteklerin Tesadüfü (CoW) yoluyla likiditeyi en üst düzeye çıkarmak için toplu açık artırmaları kullanır.

Kripto AdıCOW

SıralamaNo.290

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.71%

Dolaşımdaki Arz529,531,275.9708582

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.5295%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.2067017788875543,2024-12-25

En Düşük Fiyat0.04017878128090094,2022-11-09

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaCoW Protokolü, fiyat bulma mekanizması olarak toplu açık artırmalardan yararlanan tamamen izin gerektirmeyen bir alım satım protokolüdür. CoW Protokolü, ihtiyaç duyulduğunda mevcut tüm zincir üstü likiditeden yararlanmanın yanı sıra, İsteklerin Tesadüfü (CoW) yoluyla likiditeyi en üst düzeye çıkarmak için toplu açık artırmaları kullanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.