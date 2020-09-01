CPH

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

Kripto AdıCPH

SıralamaNo.1716

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz382,951,230

Maksimum Arz8,428,000,000

Toplam Arz6,828,000,000

Dolaşım Oranı0.0454%

Arz Tarihi2020-09-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.25 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.19854994089735145,2021-11-29

En Düşük Fiyat0.002529181439634382,2024-10-02

Herkese Açık Blok ZinciriCPH2

