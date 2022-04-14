CRAT

CratD2C is powered by a proprietary Layer-1 Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain engineered for speed, security, and scalability. Unlike legacy PoW or early PoS networks, its DPoS design ensures real-time finality and enterprise-grade performance. Beyond being a blockchain, CratD2C is a comprehensive ecosystem uniting e-commerce, real estate, and luxury lifestyle portals with a universal payment gateway and crypto debit card, enabling seamless, cost-effective transactions through smart contracts. All activities are powered by its native $CRAT Coin, ensuring transparency, trust, and utility across the decentralized economy.

Kripto AdıCRAT

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz300,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriCRATD2C

HakkındaCratD2C is powered by a proprietary Layer-1 Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain engineered for speed, security, and scalability. Unlike legacy PoW or early PoS networks, its DPoS design ensures real-time finality and enterprise-grade performance. Beyond being a blockchain, CratD2C is a comprehensive ecosystem uniting e-commerce, real estate, and luxury lifestyle portals with a universal payment gateway and crypto debit card, enabling seamless, cost-effective transactions through smart contracts. All activities are powered by its native $CRAT Coin, ensuring transparency, trust, and utility across the decentralized economy.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerXAUTBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
CRAT/USDT
CRAT
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (CRAT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
CRAT/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (CRAT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...