CRED

Credora, Web3 dönemi için dinamik borç altyapısı oluşturan, DID ve yapay zekâ aracılarına dayalı merkeziyetsiz bir borç yönetimi protokolüdür.

Kripto AdıCRED

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaCredora, Web3 dönemi için dinamik borç altyapısı oluşturan, DID ve yapay zekâ aracılarına dayalı merkeziyetsiz bir borç yönetimi protokolüdür.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.