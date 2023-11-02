CREO

"Creo Engine, Steam mağazasının oyun kütüphanesini dağıtma yöntemine benzer şekilde, dünya çapındaki oyun geliştiricilerine oyunlarını piyasaya sürmelerine adanmış oyun blok zinciri platformudur, biz platforma 'Creoverse' adını verdik. Creo Engine, Creoverse'ün yanı sıra oyuncularına en iyi oyun deneyimini sunmayı amaçlayan oyun geliştiricisi olarak da hizmet verir, oyunlar şirket içi stüdyomuz 'Nomina Games' aracılığıyla geliştirilmektedir. Creo Engine Ekosistemi altındaki tüm oyunlar, Değiştirilebilir Varlıklar özelliği aracılığıyla birbirine bağlanır. Platform, geliştiricilerin oyunlarını platformumuza dahil etmeden kullanmaları için kendine özgü geliştirme araçlarına sahiptir. Creo Engine ayrıca her seviyedeki oyuncuya pazar ve burs programı oluşturur."

Kripto AdıCREO

SıralamaNo.1884

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.15%

Dolaşımdaki Arz600,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz788,886,709

Dolaşım Oranı0.6%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2026071197050018,2024-03-18

En Düşük Fiyat0.000769553751057268,2023-11-02

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

