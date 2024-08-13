CREPE

Crepe, varlıkları yönetmek için yapay zeka destekli merkeziyetsiz bir sistem oluşturan bir projedir. PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace) adlı motor, kullanıcıların Dünya üzerindeki çeşitli varlıkları tokenlere dönüştürmesine ve paylaşmasına olanak tanıyor. Finans uzmanları, varlıkları yenilikçi stratejilerle birleştirerek benzersiz ürünler tasarlayabiliyor. Düzenli kullanıcılar bu ürünleri tek bir tıklamayla kolayca satın alabilir ve elde edilen gelirden kazanmaya başlayabilir.

Kripto AdıCREPE

SıralamaNo.7570

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz5,000,000,000

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2196448030970705,2024-08-13

En Düşük Fiyat0.000099954857258894,2025-05-14

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

