CROWN2

CROWN, önceki at yarışı oyunları dünya çapında yaklaşık 15 milyon kez indirilen bir geliştirme stüdyosu olan Third Time Entertainment tarafından piyasaya sürülen Photo Finish™LIVE sanal at yarışı ekosisteminin fayda tokenidir. Oyuncular, CROWN token stake eder ve bu sayede pistlerin bir kısmını orantılı olarak sahiplenirler. Yarışlara giriş ücretlerinin belli bir yüzdesini DERBY adlı oyun içi sanal para birimi olarak alırlar.

Kripto AdıCROWN2

SıralamaNo.1176

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz218,882,203

Maksimum Arz250,000,000

Toplam Arz250,000,000

Dolaşım Oranı0.8755%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği318.4607776304445,2023-05-05

En Düşük Fiyat0.0100394548203388,2023-04-28

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaCROWN, önceki at yarışı oyunları dünya çapında yaklaşık 15 milyon kez indirilen bir geliştirme stüdyosu olan Third Time Entertainment tarafından piyasaya sürülen Photo Finish™LIVE sanal at yarışı ekosisteminin fayda tokenidir. Oyuncular, CROWN token stake eder ve bu sayede pistlerin bir kısmını orantılı olarak sahiplenirler. Yarışlara giriş ücretlerinin belli bir yüzdesini DERBY adlı oyun içi sanal para birimi olarak alırlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.