CROWN

CROWN, işi geliştirmek, CROWN Token sahiplerine ve topluluğa ek değer yaratmak için geleneksel fikri mülkiyetleri (IP'ler) blockchain teknolojisiyle birleştiren ilk küresel eğlence tokenidir. Token sahiplerimiz, ekosistemlerimizden ödüller, avantajlar ve ayrıcalıklar alırken, hızla büyüyen fikri mülkiyet sektörleri, NFT'ler ve Metaverse'lere maruz kalacaklardır. Milyonlarca dolarlık üretim şirketler, yıllarca fikri mülkiyet haklarına sahip bir birikim ve sektörün en iyileriyle derin ortaklıklar tarafından destekleniyoruz. Fikri mülkiyetin gücüne inanıyoruz. Bir hikayedeki IP'ler, oyun, çizgi roman, roman, ticari ürün, dizi, film ve NFT'ler gibi hızla büyüyen diğer sektörlere genişletilebilir.

Kripto AdıCROWN

SıralamaNo.5031

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz140,000,000

Toplam Arz140,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.9473746973098522,2024-02-18

En Düşük Fiyat0.031094037123207685,2025-08-14

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaCROWN, işi geliştirmek, CROWN Token sahiplerine ve topluluğa ek değer yaratmak için geleneksel fikri mülkiyetleri (IP'ler) blockchain teknolojisiyle birleştiren ilk küresel eğlence tokenidir. Token sahiplerimiz, ekosistemlerimizden ödüller, avantajlar ve ayrıcalıklar alırken, hızla büyüyen fikri mülkiyet sektörleri, NFT'ler ve Metaverse'lere maruz kalacaklardır. Milyonlarca dolarlık üretim şirketler, yıllarca fikri mülkiyet haklarına sahip bir birikim ve sektörün en iyileriyle derin ortaklıklar tarafından destekleniyoruz. Fikri mülkiyetin gücüne inanıyoruz. Bir hikayedeki IP'ler, oyun, çizgi roman, roman, ticari ürün, dizi, film ve NFT'ler gibi hızla büyüyen diğer sektörlere genişletilebilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.