CRTS

CRATOS, bugüne kadar toplam 350.000 indirmesi olan ve 150.000'den fazla kullanıcıyı güvence altına alan gerçek zamanlı oylama platformu CRATOS'un V2E (Kazanmak için Oy Kullan) tokenidir. Kullanıcılar, uygulamadaki etkinliklerinden ödül olarak token kazanabilecektir. Oylama sonucu, coğrafi verilerle birlikte anında görüntülenecek ve blok zincire kaydedilecektir.

Kripto AdıCRTS

SıralamaNo.1382

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz49,299,676,745

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4929%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.005453985608275,2021-12-23

En Düşük Fiyat0.000087180077893397,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
