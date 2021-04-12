CRU

Crust Network, üç temel değerimiz olan merkeziyetsizlik, gizlilik ve güvenceyi gerçekleştirmek için tasarlanmış merkeziyetsiz bir bulut depolama sağlayıcısıdır: Crust, IPFS gibi çoklu depolama katmanı protokollerini destekler ve kullanıcılara anında erişilebilen zincir üstü depolama işlevleri sunar. Crust'ın teknik yığını, veri işlemeyi ve hesaplamayı da destekleyebilir. Crust Network, NFT ve Metaverse Metadata depolama, kişisel dosya depolama ve Web Sitesi/dApp hosting olmak üzere üç ana işlevi vardır.

Kripto AdıCRU

SıralamaNo.2232

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.64%

Dolaşımdaki Arz14,138,569

Maksimum Arz0

Toplam Arz35,025,067.043

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği179.08981499,2021-04-12

En Düşük Fiyat0.03862777534589377,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaCrust Network, üç temel değerimiz olan merkeziyetsizlik, gizlilik ve güvenceyi gerçekleştirmek için tasarlanmış merkeziyetsiz bir bulut depolama sağlayıcısıdır: Crust, IPFS gibi çoklu depolama katmanı protokollerini destekler ve kullanıcılara anında erişilebilen zincir üstü depolama işlevleri sunar. Crust'ın teknik yığını, veri işlemeyi ve hesaplamayı da destekleyebilir. Crust Network, NFT ve Metaverse Metadata depolama, kişisel dosya depolama ve Web Sitesi/dApp hosting olmak üzere üç ana işlevi vardır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.