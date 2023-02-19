CSIX

Carbon X Labs tarafından geliştirilen Carbon, özel bir Chromium web tarayıcısı çatalına ve güçlü Blink motoruna dayanan ücretsiz ve açık kaynaklı bir web tarayıcısıdır. Carbon, çevrimiçi reklamları ve websitesi izleyicilerini varsayılan olarak otomatik bir şekilde engelleyen gizlilik odaklı bir tarayıcıdır. Carbon tarayıcısı, Android cihazlarda hızlı, özel ve güvenli bir web tarayıcısıdır ve yakında iOS, Mac OS ve PC için de kullanıma sunulacaktır.

Kripto AdıCSIX

SıralamaNo.2410

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.80%

Dolaşımdaki Arz396,585,068

Maksimum Arz0

Toplam Arz939,599,261.3839558

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.43147586530127835,2023-02-19

En Düşük Fiyat0.00111187289413305,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

