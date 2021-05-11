CSPR

Casper, kurumsal ve geliştiricilerin benimsenmesi amacıyla optimize edilmiş hisse senedi blok zinciri ağı kanıtıdır. Casper Ağı, Doğru Yazılım Dili (CBC) Casper özelliği üzerine inşa edilmiş ilk canlı blok zinciridir ve ağın sürdürülebilir yeni pazarlar oluşturmasına ve performans ya da güvenlikten ödün vermeden neredeyse tüm varlıkları tokenize ederek değerin ortaya çıkmasına olanak sağlar. Casper'daki etkinlik, ağın yerel tokeni CSPR tarafından yönetilir.

Kripto AdıCSPR

SıralamaNo.319

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz13,623,189,923

Maksimum Arz0

Toplam Arz14,104,454,670

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2021-05-11 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.36330943,2021-05-12

En Düşük Fiyat0.005763562402807775,2025-11-20

Herkese Açık Blok ZinciriCSPR

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
CSPR/USDT
CASPER
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (CSPR)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
