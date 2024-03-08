CSWAP

ChainSwap, blok zincirleri arasındaki boşluğu dolduran ve daha birlikte çalışılabilir bir geleceği güçlendiren devrim niteliğinde bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Bunu, yenilikçi ve öncü bir katman 5 güvenlik çapraz zinciri swap protokolüne öncülük ederek başarıyoruz. Bu yenilikçi yaklaşım, rakipsiz bir güvenlik ve merkeziyetsizlik seviyesine sahiptir.

Kripto AdıCSWAP

SıralamaNo.1484

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz924,289,610

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz986,613,651

Dolaşım Oranı0.9242%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.22804046064045336,2024-04-03

En Düşük Fiyat0.001302420935978168,2024-03-08

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaChainSwap, blok zincirleri arasındaki boşluğu dolduran ve daha birlikte çalışılabilir bir geleceği güçlendiren devrim niteliğinde bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Bunu, yenilikçi ve öncü bir katman 5 güvenlik çapraz zinciri swap protokolüne öncülük ederek başarıyoruz. Bu yenilikçi yaklaşım, rakipsiz bir güvenlik ve merkeziyetsizlik seviyesine sahiptir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.