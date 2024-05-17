CTA

Cross The Ages, her şeyden önce sanal ve gerçek dünyaları harmanlayan deneyimsel bir ekosistemin temelini oluşturan fütüristik bir fantezi ile bilimkurgu destansı bir anlatıya dayanmakta olan bir multimedya Fikri Mülkiyettir (IP). CTA ekosistemi oyun, E-spor, animasyon, koleksiyon ürünlerinin yanı sıra Artellium'un sanal oyun dünyasına yapılan yatırımın gerçek dünyada temiz enerji üretimi yoluyla yenilenebilir enerji dönüşümüne dönüşebileceği temel bir oyun yatırım modelini de içerecektir.

Kripto AdıCTA

SıralamaNo.946

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.15%

Dolaşımdaki Arz500,000,000

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4626006490895327,2024-05-17

En Düşük Fiyat0.01308060535556775,2025-02-03

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaCross The Ages, her şeyden önce sanal ve gerçek dünyaları harmanlayan deneyimsel bir ekosistemin temelini oluşturan fütüristik bir fantezi ile bilimkurgu destansı bir anlatıya dayanmakta olan bir multimedya Fikri Mülkiyettir (IP). CTA ekosistemi oyun, E-spor, animasyon, koleksiyon ürünlerinin yanı sıra Artellium'un sanal oyun dünyasına yapılan yatırımın gerçek dünyada temiz enerji üretimi yoluyla yenilenebilir enerji dönüşümüne dönüşebileceği temel bir oyun yatırım modelini de içerecektir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.