CTA

Cross The Ages, her şeyden önce sanal ve gerçek dünyaları harmanlayan deneyimsel bir ekosistemin temelini oluşturan fütüristik bir fantezi ile bilimkurgu destansı bir anlatıya dayanmakta olan bir multimedya Fikri Mülkiyettir (IP). CTA ekosistemi oyun, E-spor, animasyon, koleksiyon ürünlerinin yanı sıra Artellium'un sanal oyun dünyasına yapılan yatırımın gerçek dünyada temiz enerji üretimi yoluyla yenilenebilir enerji dönüşümüne dönüşebileceği temel bir oyun yatırım modelini de içerecektir.

Kripto AdıCTA

SıralamaNo.946

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.15%

Dolaşımdaki Arz500,000,000

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4626006490895327,2024-05-17

En Düşük Fiyat0.01308060535556775,2025-02-03

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaCross The Ages, her şeyden önce sanal ve gerçek dünyaları harmanlayan deneyimsel bir ekosistemin temelini oluşturan fütüristik bir fantezi ile bilimkurgu destansı bir anlatıya dayanmakta olan bir multimedya Fikri Mülkiyettir (IP). CTA ekosistemi oyun, E-spor, animasyon, koleksiyon ürünlerinin yanı sıra Artellium'un sanal oyun dünyasına yapılan yatırımın gerçek dünyada temiz enerji üretimi yoluyla yenilenebilir enerji dönüşümüne dönüşebileceği temel bir oyun yatırım modelini de içerecektir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
CTA/USDT
Cross The Ages
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (CTA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
CTA/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (CTA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...