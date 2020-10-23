CTK

CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely.

Kripto AdıCTK

SıralamaNo.526

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2,60%

Dolaşımdaki Arz152 905 172

Maksimum Arz0

Toplam Arz152 905 172

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.97401699,2021-04-06

En Düşük Fiyat0,2020-10-23

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
CTK/USDT
CertiK
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (CTK)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
