CTP

Tomorrow's Smart Data Factory, Yapay Zeka cilt taramasının kişiselleştirilmiş kozmetik çözümlerle buluştuğu ve M2E'nin (Hareket Et Kazan) bir versiyonu olan S2E (Tara Kazan) sistemimizle ödüller kazandığı yer. Yapay zeka hassasiyeti ve entegre $CTP ödülleri ile cilt bakımında devrim yaratmak için bize katılın. Her taramanın sizi, cildinizin en iyi haline yaklaştırdığı Tomorrow's Smart Data Factory ile geleceği deneyimleyin.

Kripto AdıCTP

SıralamaNo.1776

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz1,630,612,955

Maksimum Arz9,000,000,000

Toplam Arz9,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1811%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.9929921324944937,2022-02-05

En Düşük Fiyat0.000632357997106018,2022-04-15

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaTomorrow's Smart Data Factory, Yapay Zeka cilt taramasının kişiselleştirilmiş kozmetik çözümlerle buluştuğu ve M2E'nin (Hareket Et Kazan) bir versiyonu olan S2E (Tara Kazan) sistemimizle ödüller kazandığı yer. Yapay zeka hassasiyeti ve entegre $CTP ödülleri ile cilt bakımında devrim yaratmak için bize katılın. Her taramanın sizi, cildinizin en iyi haline yaklaştırdığı Tomorrow's Smart Data Factory ile geleceği deneyimleyin.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
CTP/USDT
Ctomorrow Platform
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (CTP)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
CTP/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (CTP)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...