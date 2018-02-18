CTXC

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

Kripto AdıCTXC

SıralamaNo.1361

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.43%

Dolaşımdaki Arz234,233,344.359375

Maksimum Arz299,792,458

Toplam Arz299,792,458

Dolaşım Oranı0.7813%

Arz Tarihi2018-02-18 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.4102001190185547,2018-04-30

En Düşük Fiyat0.02026309848313121,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriCTXC

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.


CTXC/USDT
Cortex
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (CTXC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
